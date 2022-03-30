Зеленский и Байден провели телефонный разговор, который длился почти час

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30 марта 2022, 20:22 Источник: ТАСС

Встреча Байдена и Зеленского в сентябре 2021 г., Pool via CNP /globallook.com

В среду состоялся телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Как сообщили в Белом доме, беседа длилась 55 минут. По словам Зеленского, речь шла о переговорах с Россией и ситуации в зоне боевых действий.

«Только что закончил часовой разговор с Джо Байденом. Обменялись мнениями о ситуации на поле боя и за столом переговоров. Речь шла о конкретной оборонительной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи» - написал по итогам разговора Зеленский в своем Twitter. Комментариев Белого дома относительно содержания беседы пока нет.

26 марта, выступая в Варшаве по итогам своего визита в Европу, Байден заявил, что «Украина никогда не станет победой для России».