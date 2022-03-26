Байден считает, что «Украина никогда не станет победой для России»

По мнению президента США Джо Байдена, Россия не достигнет своих целей в ходе специальной военной операции в Украине. Об этом американский лидер заявил, выступая в субботу в Варшаве по итогам своего визита в Польшу.
«Украина никогда не станет победой для России, поскольку свободные люди отказались жить в мире безнадежности и тьмы. У нас будет иное будущее, более светлое будущее, коренящееся в демократии», - заявил Байден.
Он в очередной раз подчеркнул, что НАТО не будет принимать участия в конфликте России и Украины, а силы альянса, находящиеся в Европе призваны лишь «защищать союзников по НАТО».
Однако при этом президент США напомнил о принципе коллективной обороны альянса.
«Даже не думайте о том, чтобы продвинуться хоть на сантиметр территории НАТО! В рамках пятой статьи у нас есть священный долг защищать каждый сантиметр территории НАТО со всей мощью нашей коллективной силы», - предупредил Байден.