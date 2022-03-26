Байден считает, что «Украина никогда не станет победой для России»

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26 марта 2022, 21:35 Источник: ТАСС

Джозеф Байден, Michael Kappeler/dpa/globallook.com

По мнению президента США Джо Байдена, Россия не достигнет своих целей в ходе специальной военной операции в Украине. Об этом американский лидер заявил, выступая в субботу в Варшаве по итогам своего визита в Польшу.

«Украина никогда не станет победой для России, поскольку свободные люди отказались жить в мире безнадежности и тьмы. У нас будет иное будущее, более светлое будущее, коренящееся в демократии», - заявил Байден.

Он в очередной раз подчеркнул, что НАТО не будет принимать участия в конфликте России и Украины, а силы альянса, находящиеся в Европе призваны лишь «защищать союзников по НАТО».

Однако при этом президент США напомнил о принципе коллективной обороны альянса.

«Даже не думайте о том, чтобы продвинуться хоть на сантиметр территории НАТО! В рамках пятой статьи у нас есть священный долг защищать каждый сантиметр территории НАТО со всей мощью нашей коллективной силы», - предупредил Байден.