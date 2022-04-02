Аргументы Недели Политика 13+

Сенатор Цеков: Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о присоединении к России

, 10:22 Источник: Telegram-канал ТАСС

Сенатор Цеков: Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о присоединении к России
Сенатор Сергей Цеков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о присоединении к России. Соответствующее заявление сделал член Совета Федерации Сергей Цеков.

«Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о вхождении в состав России, без внешнего вмешательства», — процитировал сенатора Telegram-канал ТАСС.

Цеков отметил, что Южная Осетия имеет полное право провести референдум о присоединении к РФ. По словам парламентария, Москва с уважением отнесется к любому решению, которое примет население республики.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, российский посол в Белоруссии Борис Грызлов указал, что Москва и Минск будут плечом к плечу противостоять «идущим вразрез с международным правом поползновениям недоброжелателей».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Политика