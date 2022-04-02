Сенатор Цеков: Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о присоединении к России

Аргументы Недели → Политика 13+

2 апреля 2022, 10:22 Источник: Telegram-канал ТАСС

Сенатор Сергей Цеков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о присоединении к России. Соответствующее заявление сделал член Совета Федерации Сергей Цеков.

«Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о вхождении в состав России, без внешнего вмешательства», — процитировал сенатора Telegram-канал ТАСС.

Цеков отметил, что Южная Осетия имеет полное право провести референдум о присоединении к РФ. По словам парламентария, Москва с уважением отнесется к любому решению, которое примет население республики.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, российский посол в Белоруссии Борис Грызлов указал, что Москва и Минск будут плечом к плечу противостоять «идущим вразрез с международным правом поползновениям недоброжелателей».