Грызлов: Москва и Минск будут плечом к плечу противостоять «идущим вразрез с международным правом поползновениям недоброжелателей»

Москва и Минск будут плечом к плечу противостоять «идущим вразрез с международным правом поползновениям недоброжелателей». Соответствующее заявление сделал российский посол в Белоруссии Борис Грызлов.
«РФ и Белоруссия будут плечом к плечу противостоять "идущим вразрез с международным правом поползновениям недоброжелателей". Также Россия и Белоруссия достигли образцового уровня сотрудничества, сказал Грызлов», — говорится в публикации Telegram-канала ТАСС.
Кроме того, посол отметил, что увеличение темпов интеграции двух стран является эффективным ответом на текущие вызовы.
Как сообщалось ранее сегодня, в российском МИД заявили, что политический диалог между Москвой и НАТО в нынешних условиях невозможен.