Грызлов: Москва и Минск будут плечом к плечу противостоять «идущим вразрез с международным правом поползновениям недоброжелателей»

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1 апреля 2022, 12:45 Источник: Telegram-канал ТАСС

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов, Kremlin Pool / globallookpress.com

Москва и Минск будут плечом к плечу противостоять «идущим вразрез с международным правом поползновениям недоброжелателей». Соответствующее заявление сделал российский посол в Белоруссии Борис Грызлов.

«РФ и Белоруссия будут плечом к плечу противостоять "идущим вразрез с международным правом поползновениям недоброжелателей". Также Россия и Белоруссия достигли образцового уровня сотрудничества, сказал Грызлов», — говорится в публикации Telegram-канала ТАСС.

Кроме того, посол отметил, что увеличение темпов интеграции двух стран является эффективным ответом на текущие вызовы.

Как сообщалось ранее сегодня, в российском МИД заявили, что политический диалог между Москвой и НАТО в нынешних условиях невозможен.