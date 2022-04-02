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Генинспектор вооруженных сил ФРГ Цорн заявил, что Германия «ни в коем случае» не задействует силы на Украине

, 09:41 Источник: РИА "Новости"

Генинспектор вооруженных сил ФРГ Цорн заявил, что Германия «ни в коем случае» не задействует силы на Украине
флаг Германии, pixabay.com

Генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн в беседе с журналистами в субботу, 2 апреля, заявил, что Германия "ни в коем случае" не будет задействовать свои ВС на территории Украины.

Эберхард Цорн подчеркнул, что в силе остается то, что ранее говорили и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, – страны "ни в коем случае" не будут размещать свои силы на украинской территории.

Ранее сегодня президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что введение эмбарго на энергоресурсы из России может привести к фатальным последствиям для отрасли.

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