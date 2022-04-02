Глава BDI Руссвурм заявил, что эмбарго на российский газ может привести к краху немецкой промышленности

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2 апреля 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

завод, pixabay.com

Президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм в субботу заявил, что введение эмбарго на энергоресурсы из России может привести к фатальным последствиям для отрасли.

По мнению Зигфрида Руссвурма, отказ ФРГ от российского газа способен поставить сферу промышленности Германии в безвыходное положение. Более того, как считает президент BDI, подобный сценарий может привести вышеуказнную отрасль к краху.

В четверг издание Die Zeit, ссылаясь на данные Немецкого института экономических исследований, сообщило, что отказ от российских энергоресурсов может обернуться для Германии остановкой промышленности, спадом экономики и длительной рецессией.