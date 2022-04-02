Посол Келин заявил, что новые британские вооружения станут законными целями ВС РФ на Украине

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2 апреля 2022, 08:33 Источник: ТАСС

посол РФ в Лондоне Андрей Келин, MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что в случае передачи британских орудий дальнобойной артиллерии и противокорабельных комплексов Украине они станут законными целями российских ВС.

Дипломат подчеркнул, что любые поставки вооружений имеют дестабилизирующий характер, а в данном случае речь идет о достаточном высокоточном оружии.

Андрей Келин также заявил, что власти Великобритании необъективно воспринимают процесс боевых действий на Украине. Посол отметил, что в Лондоне до сих пор полагают, что батальон "Азов" скоро "освободит Мариуполь", а также, что силы народной милиции в Луганской области никуда не продвинулись.