Аргументы Недели Политика 13+

Посол Келин заявил, что новые британские вооружения станут законными целями ВС РФ на Украине

, 08:33 Источник: ТАСС

Посол Келин заявил, что новые британские вооружения станут законными целями ВС РФ на Украине
посол РФ в Лондоне Андрей Келин, MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что в случае передачи британских орудий дальнобойной артиллерии и противокорабельных комплексов Украине они станут законными целями российских ВС.

Дипломат подчеркнул, что любые поставки вооружений имеют дестабилизирующий характер, а в данном случае речь идет о достаточном высокоточном оружии.

Андрей Келин также заявил, что власти Великобритании необъективно воспринимают процесс боевых действий на Украине. Посол отметил, что в Лондоне до сих пор полагают, что батальон "Азов" скоро "освободит Мариуполь", а также, что силы народной милиции в Луганской области никуда не продвинулись.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

США заявили о введении новых санкций против 120 организаций из России и Белоруссии

Минторг США вводит новые санкции против 120 организаций России и Белоруссии. По заявлению директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в ходе брифинга для журналистов: «В ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы и добавит 120 организаций из России и Белоруссии».

Политика

Дмитрий Песков: Shell не сможет закупать российский газ из-за санкций Великобритании в отношении российского Газпромбанка

Компания Shell не сможет рассчитаться за российский газ в апреле, так как Великобритания ввела санкции против российского Газпромбанка. 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, по которому покупатели российского газа из недружественных стран обязаны открывать в Газпромбанке специальные рублевые счета для оплаты поставок.

В мире