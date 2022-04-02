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Зеленский отказался обсуждать с журналистом удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде

, 07:07 Источник: РИА "Новости"

Зеленский отказался обсуждать с журналистом удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Глава Украины Владимир Зеленский в рамках беседы с журналистами отказался дать комментарий о деталях вертолетного удара ВСУ по нефтебазе в российском Белгороде, подчеркнув что свои приказы не обсуждает.

Американский журналист Брет Байер задал Владимиру Зеленскому вопрос, осуществила ли Украина атаку по "военному" объекту на территории России.

Украинский лидер подчеркнул, что не обсуждает собственные приказы в качестве верховного главнокомандующего. Политик добавил, что есть темы, которыми он делится исключительно в разговоре с Вооруженными силами.

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