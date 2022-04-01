Байден по итогам чрезвычайной встречи 30 стран: партнеры США поставят на рынок дополнительно миллионы баррелей нефти

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1 апреля 2022, 19:36 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Зарубежные союзники и партнеры Соединенных Штатов Америки в пятницу договорились поддержать инициативу Белого дома и согласились выбросить на мировой рынок дополнительно десятки миллионов баррелей нефти.

Об этом стало известно 1 апреля из заявления президента США Джо Байдена.

Глава американского Белого дома сообщил о прошедшей утром чрезвычайной встрече свыше 30 стран и договоренности на ней о высвобождении дополнительных десятков миллионов баррелей нефти на рынок.

Днем ранее администрация Байдена информировала, что вопросы координации действий при поставке на рынок нефти из стратегических резервов Запада рассмотрит на своем совещании в Париже Международное энергетическое агентство.

Нигерия готова продавать свой газ любым странам, в которых будет спрос на голубое топливо.