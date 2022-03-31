Посол Нигерии в РФ Шеху сообщил о готовности республики продавать газ странам, в которых на него будет спрос

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31 марта 2022, 09:58 Источник: РИА Новости

Нигерия на карте мира, фото: pixabay.com

Нигерия готова продавать свой газ любым странам, в которых будет спрос на голубое топливо. Посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху прокомментировал возможность замены поставок российского газа в страны ЕС в случае их отказа рассчитываться за энергоресурсы в рублях.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил правительству оперативно определить порядок совершения операций с Европой в рублях. Президент подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров.