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Си Цзиньпин призвал ЕС вести независимую политику в сторону КНР и предложил предоставить стабилизирующие факторы

, 17:12 Источник: ТАСС

Си Цзиньпин призвал ЕС вести независимую политику в сторону КНР и предложил предоставить стабилизирующие факторы
Kremlin Pool/globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз вести независимую политику в сторону Китая, сообщает ТАСС.

«Китай последовательно придерживается стабильного курса по отношению к ЕС. Надеемся, что европейская сторона будет самостоятельно формировать свое восприятие КНР и придерживаться независимой политики в отношении Китая», - заявил глава республики.

Также Си Цзиньпин выразил надежду, что КНР И ЕС смогут объединиться в нынешнем мировом дисбалансе и предоставить факторы стабильности. 

Ранее Си Цзиньпин и Борис Джонсон обсудили ситуацию на Украине.

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