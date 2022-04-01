Си Цзиньпин призвал ЕС вести независимую политику в сторону КНР и предложил предоставить стабилизирующие факторы

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1 апреля 2022, 17:12 Источник: ТАСС

Kremlin Pool/globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз вести независимую политику в сторону Китая, сообщает ТАСС.

«Китай последовательно придерживается стабильного курса по отношению к ЕС. Надеемся, что европейская сторона будет самостоятельно формировать свое восприятие КНР и придерживаться независимой политики в отношении Китая», - заявил глава республики.

Также Си Цзиньпин выразил надежду, что КНР И ЕС смогут объединиться в нынешнем мировом дисбалансе и предоставить факторы стабильности.

Ранее Си Цзиньпин и Борис Джонсон обсудили ситуацию на Украине.