Си Цзиньпин призвал ЕС вести независимую политику в сторону КНР и предложил предоставить стабилизирующие факторы

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз вести независимую политику в сторону Китая, сообщает ТАСС.
«Китай последовательно придерживается стабильного курса по отношению к ЕС. Надеемся, что европейская сторона будет самостоятельно формировать свое восприятие КНР и придерживаться независимой политики в отношении Китая», - заявил глава республики.
Также Си Цзиньпин выразил надежду, что КНР И ЕС смогут объединиться в нынешнем мировом дисбалансе и предоставить факторы стабильности.
Ранее Си Цзиньпин и Борис Джонсон обсудили ситуацию на Украине.