Си Цзиньпин и Борис Джонсон обсудили ситуацию на Украине

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25 марта 2022, 14:39 Источник: РИА "Новости"

Си Цзиньпин, Li Gang/XinHua/globallook.com

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 25 марта, провели телефонный разговор. В рамках данной беседы политики обсудили ситуацию на Украине.

Си Цзиньпин изложил Борису Джонсону принципиальную позицию Китая по вышеуказанному вопросу, отметив, что международное сообщество на практике должно поощрять мир, способствовать проведению переговоров, создавать условия для политического урегулирования конфликта, а также помочь как можно скорее восстановить мир на Украине.

Председатель КНР уточнил, что страна намерена и дальше "играть конструктивную роль" по данной проблеме.