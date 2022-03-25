Шредер о причине событий на Украине: мы не создали архитектуру безопасности при изменении ситуации после падения Берлинской стены

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25 марта 2022, 10:40

В. Путин и Г. Шредер на выставке в Ганновере в 2005 г., фото с сайта Кремля

Бывший канцлер Федеративной Республики Германия Герхард Шредер назвал события на Украине следствием "политического провала" при построении системы безопасности. Германский политик на конференции по безопасности в Турции и заявил: "Мы не создали архитектуру безопасности, учитывающую изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены".

Шредер выразил мнение, что Европа в итоге увеличит оборонный потенциал и возьмет на себя большую ответственность за обеспечение своей безопасности как в ЕС, так и в НАТО, - пишут немецкие СМИ.

"При этом Европа должна концентрироваться не только исключительно на военной сфере", - подчеркнул политик.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава российского государства назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".