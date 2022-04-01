Вице-премьер Крыма Мурадов рассчитывает на появление «новой Украины» после завершения спецоперации

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1 апреля 2022, 16:57 Источник: РИА "Новости"

Георгий Мурадов, правительство Республики Крым

Постоянный представитель Крыма при президенте Российской Федерации, вице-премьер республики Георгий Мурадов заявил, что рассчитывает на появление после специальной операции "новой Украины".

Георгий Мурадов выразил надежду на то, что "новая Украина" будет вынуждена принять законодательные решения, нормативные и политические акты, которые нормализуют экономические и культурно-гуманитарные отношения между Москвой и Киевом.

Постпред Крыма при президенте РФ подчеркнул, что в республике хорошо ощущают угрозы, исходящие от "нацисткой, нацифицированной и милитаризованной Украины", которая в последнее время стала плацдармом, прежде всего, для сил Североатлантического альянса и Соединенных Штатов Америки. Мурадов добавил, что для Крыма сохранение очага нацизма на украинской территории неприемлемо – он должен быть ликвидирован.