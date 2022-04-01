Володин: Госдума будет настаивать, чтобы все выступившие против спецоперации на Украине руководители госструктур были уволены

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1 апреля 2022, 16:12 Источник: Вячеслав Володин, спикер Госдумы

В. Володин, фото: vk.com/volodin.saratov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламент намерен настаивать на том, чтобы все выступившие против специальной военной операции на Украине покинули руководящие должности в госструктурах, в бюджетных организациях.

По словам Володина, Госдума не снимает с повестки этот вопрос. "Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер", - написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале и добавил, что обязательно будут спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях.

"Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну", - подчеркнул он.

Высказался Володин и поводу знаменитостей, талантливых людей. "Правильно, когда артисты поддерживают наших военнослужащих. Спасибо им", - отметил Володин и похвалил Григория Лепса, который выступил в госпитале перед раненными военнослужащими.

Возмущает спикера, что "есть те, кто убежал в другие страны, в тёплые края — переждать и вещает оттуда с обвинительными высказываниями". "Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки", - сказал он про Анну Нетребко.

"Иначе как предательством это не назовёшь. Голос есть, а совести нет. Жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине", - заключил Володин.