Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт согласилась поставить армии Украины 58 бронетранспортеров

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1 апреля 2022, 15:43 Источник: РИА "Новости"

министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, Kay Nietfeld/dpa

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в пятницу, 1 апреля, одобрила новую поставку оружия украинской армии. Уточняется, что речь идет о 58 бронетранспортерах из запасов Национальной народной армии ГДР.

БТР PbV-501, которые планируется поставить украинской стороне, оснащены пушками и пулеметами. Они перешли в распоряжение бундесвера Германии после того, как страна воссоединилась в 1991 году, а затем были переданы шведской армии.

Швеция продала бронетранспортеры чешской компании, которая в настоящий момент пытается продать машины армии Украины, однако для этого было необходимо получение разрешения от Германии.