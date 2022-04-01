Глава МИД Франции Ле Дриан заявил о необходимости ввести новые антироссийские санкции

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1 апреля 2022, 15:27 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу, 1 апреля, заявил о необходимости ввести новый пакет санкций против Российской Федерации. Европейский союз определит состав этих мер в ближайшие дни.

Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что решение о введении очередного пакета антироссийских санкций было принято в рамках саммита, который состоялся в Версале, а также на последней встрече стран-членов Евросоюза.

Руководитель Министерства иностранных дел Франции подчеркнул, что состав рестрикций будет определен в ближайшее время.