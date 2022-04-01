Путин подписал указ, благодаря которому российские авиакомпании смогут рассчитываться с иностранными лизингодателями в рублях

Владимир Путин в пятницу свои указом утвердил схему уплаты арендных и лизинговых платежей российских авиаперевозчиков компаниям из «недружественных стран» в рублях.
Согласно указу, средства в рамках договоров о приобретении, лизинге и аренде самолетов российские авиаперевозчики смогут перечислять на счета в российских банках в рублях, по официальному курсу ЦБ на день платежа. Для этого компании из «недружественных стран» должны открыть счета в российских банках.
То есть речь идет о схеме, аналогичной той, которую Россия предложила использовать при расчете за природный газ.
Как сообщил ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев, с начала спецоперации РФ в Украине и введения западных санкций Россия потеряла 78 самолетов: они были арестованы при выполнении международных рейсов.