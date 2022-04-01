Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

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1 апреля 2022, 13:55 Источник: БелТА

Фото с сайта kremlin.ru

В пятницу состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины, а также двусторонние отношения.

«Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Отдельной темой разговора стала ситуация вокруг Украины», - сообщило по итогам разговора агентство БелТА.

Сообщается также о том, что Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов Белоруссии и России, который отмечается 2 апреля. Белорусский президент проинформировал своего российского коллегу о состоявшей в пятницу церемонии вручения премии Союзного государства в области науки и техники.