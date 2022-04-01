Лукашенко рассказал о предстоящем телефонном разговоре с Путиным

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1 апреля 2022, 12:28 Источник: БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу анонсировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает агентство БелТА.

О предстоящей беседе Лукашенко рассказал на вручении премии Союзного государства в области науки и техники, которое прошло накануне Дня единения народов Белоруссии и России (отмечается 2 апреля).

«Расскажу [президенту России]о новой традиции [вручения премии], которую мы открыли. Я очень ценю традиции», - сказал Лукашенко.

Премия была вручена группам белорусских и российских ученых за разработки в области космических технологий.

«Я уверен, что премия будет жить. Будет жить тогда, когда будут лауреаты. Я очень ценю традиции. Считаю, что если есть традиции, значит, есть основа для развития, основа для существования государства», - сказал Лукашенко.