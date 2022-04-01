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Песков заявил, что идея правительства ФРГ о национализации «дочек» «Газпрома» является неприемлемой

, 13:11 Источник: РБК

Песков заявил, что идея правительства ФРГ о национализации «дочек» «Газпрома» является неприемлемой
Газпром, Ilya Galakhov/globallook.com

Идею правительства ФРГ о национализации дочерних предприятий «Газпрома» или «Роснефти» в Кремле считают неприемлемой, заявил в пятницу в ходе пресс-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в германском правительстве сообщила, что руководство ФРГ прорабатывает сценарии на случай возможного прекращения поставок российского газа. В качестве одного из вариантов рассматривается национализация «дочек» «Газпрома» и «Роснефти».

На вопрос журналиста о том, как Кремль оценивает подобную идею, Песков сказал: «Считаем неприемлемой саму проработку такого вопроса». По мнению пресс-секретаря президента РФ, национализация стала бы нарушением международного права.

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