Лавров выразил благодарность властям Индии за объективную позицию по Украине

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1 апреля 2022, 11:11 Источник: РИА "Новости"

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утром в пятницу, 1 апреля, заявил, что Москва ценит объективную позицию руководства Индии по ситуации с Украиной.

Сергей Лавров в начале встречи со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром подчеркнул, что западные коллеги в настоящий момент хотели бы свести все важные международные вопросы к кризису на Украине.

Глава МИД РФ уточнил, что всем известна позиция Москвы по данному вопросу. Дипломат добавил, что российская сторона ничего не скрывает и ценит, что Индия воспринимает сложившуюся ситуацию не однобоко, а рассматривает ее с разных сторон.