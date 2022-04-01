The Times: власти Британии опасаются, что США, Германия и Франция вынудят Украину пойти на уступки России

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1 апреля 2022, 08:08 Источник: "Коммерсантъ"

Борис Джонсон, Martyn Wheatley/globallook.com

У британского руководства есть опасения, что США, Германия и Франция, заинтересованные в скорейшем завершении украинского кризиса, могут подтолкнуть Киев к существенным уступкам в переговорах с Россией. Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Британии.

По словам собеседника издания, эта тема обсуждалась во время телефонного разговора премьера Британии Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского 28 марта.

По мнению Джонсона, Украина не должна поддаваться давлению, а мирный договор с РФ может быть заключен только тогда, когда «Украина окажется в максимально сильной позиции».

По словам источника The Times, британский премьер сказал Зеленскому, что президент России Владимир Путин хочет «измотать» Украину и «заставить пойти на уступки».

Джонсон также высказал мнение, что санкции в отношении России должны усиливаться, пока российские войска не покинут Украину, том числе Крым, пишет издание.

Ранее Борис Джонсон сообщал, что рассматривает возможность визита в Киев для поддержки президента Украины Владимира Зеленского.