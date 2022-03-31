Кулеба заявил, что некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций

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31 марта 2022, 22:26 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Olena Khudiakova/Keystone Press Agency

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках разговора с представителями СМИ в четверг, 31 марта, заявил, что некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций.

Дмитрий Кулеба подчеркнул в беседе с польскими журналистами, что видит усталость от санкций в отношении РФ в некоторых странах, а также их желание избежать дальнейших дополнительных рестрикций.

Дипломат, однако, подчеркнул, что Польша – не одна из них. По мнению главы украинского МИД, эта страна находится "в первых рядах" в деле усиления давления на Российскую Федерацию. Кулеба добавил, что в настоящий момент Киев работает над тем, чтобы "преодолеть эту усталость" и разъяснить, что украинская сторона благодарна за все сделанное в области антироссийских санкций, однако необходимо сделать "еще больше".