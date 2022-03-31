В Восточном комитете ФРГ выразили мнение, что дверь для частичной отмены санкций против РФ должна оставаться открытой

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31 марта 2022, 19:22 Источник: РИА "Новости"

флаг Германии, pixabay.com

В Восточном комитете немецкой экономики (OA) вечером четверг, 31 марта, выразили мнение, что "дверь" для частичной отмены санкций в отношении Российской Федерации должна оставаться открытой.

В заявлении Восточного комитета немецкой экономики подчеркивается, что "доверие к России как к месту ведения бизнеса" подорвано в связи с ситуацией на Украине, однако санкции не являются самоцелью.

В организации отметили, что если РФ изменит "поведение", то дверь для частичного снятия рестрикций со страны должна быть открыта.