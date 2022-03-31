Правительство Черногории вновь не смогло утвердить пакет санкций против России из-за разногласий

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31 марта 2022, 17:56 Источник: РИА "Новости"

флаг Черногории, pixabay.com

Правительству Черногории в четверг, 31 марта, снова не удалось утвердить пакет санкций в отношении Российской Федерации в связи со спецоперацией на Украине. Это произошло из-за внутренних разногласий.

Ранее на заседании, которое состоялось 17 марта, правительство Черногории не смогло утвердить конкретные рестрикции в отношении РФ на фоне разногласий, возникших между сторонниками премьер-министра страны Здравка Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича.

Сегодня постановление правительства о конкретных антироссийских санкциях также не было принято.