США и Япония дали отличную подсказку России для контрсанкций

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31 марта 2022, 17:24

Американцы, White House/ Globallookpress.com

Власти США и Японии позволили российским властям сформировать достойные ответы на жесточайшие санкции в отношении России. Если на то будет политическая воля, разумеется.

Как стало известно в четверг, 31 марта, США решили вывести отечественные удобрения из-под запрета. Наряду с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями эти виды продукции приравнены к товарам первой необходимости и исключены из списка запрещенных к импорту.

Не отстало от американцев и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Здесь представили целый список критически важных для Токио сегментов торговли. В японский незаменимый прейскурант, по данным Reuters, вошли: импортируемых из России товаров вошли: нефть, СПГ, уголь, промышленные газы (включая неон), палладий, ферросплавы для производства нержавеющей стали.

Депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин, так прокомментировал эти идеи.

«России следовало бы в своих ответных мерах на санкции подумать об отказе поставлять удобрения в недружественные страны. И как эти чиновники обеспечат поставки удобрения в укравшие наши деньги США за доллары, как ни в чем не бывало?» − считает парламентарий.

России необходимо пользоваться собственными преимуществами в той или иной сфере и давно ставить условия, а не терпеть лишения и сносить от Запада и его приставных соглашателей окрики и ограничения на мировой арене.