США выводят российские удобрения из-под санкций на фоне дефицита

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31 марта 2022, 10:18

Рынок удобрений иссяк, Rosatom/ Globallookpress.com

Власти Соединённых Штатов Америки месяц спустя после введения первых санкций против России приняли решение вывести отечественные удобрения из-под запрета. Этот вид продукции приравнен к товарам первой необходимости и исключен из списка запрещенных к импорту. Американцы пытаются обезопасить себя от нехватки химической продукции.

Журналисты «Коммерсанта» уточняют, что постановление о выводе российских удобрений из-под возможных запретов указано в генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США от 24 марта. Также на Западе не собираются отказываться и оставят в перечне товаров первой необходимости сельхозпродукцию, лекарства и медицинские изделия

«Документ минфина имеет экстерриториальный характер, то есть ему, скорее всего, будут следовать все американские союзники», − подчеркнули собеседники издания.

Экспертный мир уверен, что США пошли на такой шаг в связи с начинающимся на мировом рынке дефицитом, вызванным нарушением логистики поставок из РФ.

Химический мировой рынок надеется, что документ Соединенных Штатов наладит привычные отгрузки необходимых сельскому хозяйству многих стран удобрений. Ранее MSC и Maersk заявляли, что запрет на перевозки из России не коснутся товаров первой необходимости и гуманитарные грузы, к которым теперь отнесены удобрения.

Напомним, 10 марта президент России Владимир Путин в связи с санкциями Запада распорядился переключить российский рынок удобрений, энергоресурсов и металла, на другие направления, если будет необходимость. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с главой государства заверил, что страна готова выполнять экспорт в те страны, которые заинтересованы в продукции.