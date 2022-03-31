В Минобороны заявили, что российский беспилотник высокоточным оружием уничтожил украинские РСЗО

В Минобороны РФ заявили, что российский беспилотник в четверг высокоточным оружием уничтожил украинские реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые были спрятаны в городской промышленной застройке.
В ведомстве сегодня вечером уточнили, что речь идет о точечных ударах по системам залпового огня. К настоящему моменту объективный контроль с БЛА подтвердил точное попадание в цель и ликвидацию РСЗО ВСУ.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в тридцати километрах западнее города Изюм.