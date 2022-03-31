Прилепин выразил мнение, что вся Украина должна войти в состав РФ

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31 марта 2022, 20:13 Источник: РИА "Новости"

Захар Прилепин, Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду", писатель и публицист Захар Прилепин вечером в четверг, 31 марта, выразил мнение, что вся Украина должна войти в состав Российской Федерации.

Захар Прилепин заявил, что существует самый радикальный и безумный, но в то же время "самый разумный" вариант – так или иначе "поместить" всю Украину внутрь РФ.

Политический деятель заметил, что Россия к настоящему моменту дошла до очень высоких степеней противостояния с Западом. По его мнению, санкционное давление на Москву через месяц усилится и в конечном итоге достигнет такой степени, что "не будет вообще иметь значение, что мы сделаем". После этого, как считает Захар Прилепин, должны стартовать переговоры с Белоруссией, Польшей Румынией, Венгрией, США и другими "игроками", готовыми думать о будущем Украины.