В МЧС назвали «письмо» о якобы готовящемся артобстреле граничащих с Украиной регионов РФ фейком

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31 марта 2022, 19:00 Источник: ГУМЧС России по Белгородской области

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Главное управление МЧС России по Белгородской области опровергло информацию о направлении руководителям предприятий и учреждений писем с предупреждением об артобстрелах граничащих с Украиной регионов.

Сообщается, что 30 марта главы белгородских предприятий получили письма, которые якобы были подписаны замначальника регионального главка МЧС. В тексте были приведены рекомендации о том, что следует сделать в связи с артобстрелом села Октябрьское, которое украинская сторона совершила 29 марта. В послании, в частности, "предписывалось" создать запасы еды и воды, сформировать набор медикаментов, приготовить вещи первой необходимости и найти самые важные документы.

В МЧС подчеркнули, что данное письмо является фейком, целью которого является создание панических настроений среди населения.