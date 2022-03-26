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Представитель МО РФ Конашенков заявил, что ведомство не проводит телефонных вызовов граждан из запаса в военкоматы

, 14:02 Источник: ТАСС

Представитель МО РФ Конашенков заявил, что ведомство не проводит телефонных вызовов граждан из запаса в военкоматы
официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в субботу, 26 марта, заявил, что ведомство не проводит никаких вызовов в военные комиссариаты граждан, пребывающих в запасе.

Игорь Конашенков отметил, что в последние несколько дней многим россиянам поступили фейковые телефонные звонки, в которых автоответчик заявил якобы об их вызове в военкоматы.

По словам официального представителя МО РФ, подобные фальшивые звонки осуществляются из Украины, являются провокацией спецслужб и абсолютно не соответствуют действительности.

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Политика

Политика

Иностранным журналистам показали школу в Горловке, где в результате обстрела со стороны ВСУ погибли две учительницы

Иностранным журналистам показали школу в Горловке, где 25 февраля в результате обстрела со стороны ВСУ школы №50 погибли две учительницы, одна учительница была ранена. В Горловке 50 школ, 50 дошкольных учреждений и 9 учреждений дополнительного образования, за 8 лет в каждом из этих учреждений оставили свою отметину ВСУ. В рамках пресс-тура западным журналистам покажут места боев и обстрелов украинскими военными мирных населенных пунктов.