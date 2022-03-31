Путин заявил, что Россия не будет закрытой страной

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31 марта 2022, 17:10 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что страна не намерена отказываться от сотрудничества с зарубежными компаниями, однако в ближайшее время прежнего взаимодействия не будет.

Владимир Путин уточнил, что российские компании выполняли взятые на себя в соответствии с договорами обязанности в полном объеме и были готовы делать это дальше. "Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него конечно должны ответить", – подчеркнул президент РФ.

Путин заметил, что Россия не будет закрытой страной, но власти должны исходить из существующих реалий.