Президент России отметил попытки США переложить свои просчеты на Россию

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31 марта 2022, 16:30

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Власти Соединённых Штатов Америки во внешней политики допускают массу ошибок и бесцеремонно нарушают любые нормы и установленные международные правила. При этом в нынешней ситуации бывший гегемон и жандарм стремится переложить ответственность на других.

В частности, как отметил президент России Владимир Путин, риторика Вашингтона направлена на обвинение Москвы в своих же ошибках.

«США попытаются свалить на Россию свои ошибки и заработать на трудностях в других странах», − подчёркивает российский лидер.

Ранее сегодня президент РФ подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами».