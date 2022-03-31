Президент России отметил попытки США переложить свои просчеты на Россию

Власти Соединённых Штатов Америки во внешней политики допускают массу ошибок и бесцеремонно нарушают любые нормы и установленные международные правила. При этом в нынешней ситуации бывший гегемон и жандарм стремится переложить ответственность на других.
В частности, как отметил президент России Владимир Путин, риторика Вашингтона направлена на обвинение Москвы в своих же ошибках.
«США попытаются свалить на Россию свои ошибки и заработать на трудностях в других странах», − подчёркивает российский лидер.
Ранее сегодня президент РФ подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами».