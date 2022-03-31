Депутат ГД РФ Саралиев задал вопрос послу США о психическом здоровье Байдена

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31 марта 2022, 11:24

Джо Байден и врачи, White House/ Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по международным делам Шамсаил Саралиев направил послу Соединенных Штатов Америки запрос, в котором поинтересовался, состоял ли американский глава на учете в психиатрическом диспансере.

«Байден несёт какую-то чушь по отношению к нашей стране, оскорбляет нашего президента... Я подготовил депутатский запрос, где попросил посла США ответить на вопрос, состоял ли Байден когда-либо на учёте в психдиспансере», − уточнил Саралиев в стриме «Летучка» для RT.

Парламентарий отметил, что создается впечатление о социальном неблагополучии во власти США: «собралась группа полных идиотов, которые несут чушь собачью».

Напомним, ранее американский гарант побывал в лагере украинских беженцев на польско-украинской границы. На вопрос журналиста о российском президенте Байден назвал Путина «мясником».

Журнал The Atlantic также написал, что американский гарант не следит за своими публичными заявлениями, чем нарушает политический протокол. Недавние слова, которые Байден сказал в адрес Путина заставили сотрудников аппарата Белого дома «биться головой об стол».

Ранее сообщалось, что в США снова организовали «обличительную кампанию» против президента Байдена и его семьи. Расследование федеральных налоговых органов в отношении Хантера Байдена, сына руководителя страны, набирает обороты.