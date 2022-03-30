Расследование по поводу сына Байдена набирает новые обороты

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30 марта 2022, 19:35 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

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В США снова организовали «обличительную кампанию» против президента Байдена и его семьи. Расследование федеральных налоговых органов в отношении Хантера Байдена, сына руководителя страны, набирает обороты. Согласно сведениям из СМИ, следователи разбираются с иностранными доходами Байдена-младшего. Прокуратура штата Дэлавэр запросила информацию и показания о средствах, которые Хантер получил несколько лет назад от Burisma Holdings Ltd, украинской газовой корпорации. Также запрошены данные о дальнейшем направлении средств.

Бывший федеральный налоговый прокурор Мюллер из компании Fogarty Mueller Harris прокомментировал ход расследования, и сказал, что это ещё не означает немедленное обвинение. Но при этом он добавил, что процесс может стать подготовкой к потенциальному судебному разбирательству. В New York Times вышеупомянутые дела активно обсуждаются. Разговоры об обвинениях в адрес Хантера Байдена идут неустанно. Представители газеты больше не ставят под сомнение подлинность утерянного Байденом ноутбука, ставшего источником большого количества компроматов, в своё время опубликованных в СМИ.

Помимо всего прочего выдвигаются гипотезы о возможном нарушении Байденом-младшим «закона об иноагентах». Газета NYT ссылается на переписку, в которой Хантер обсуждал со своим партнёром по Burisma Арчером визит некого «своего человека» в Киев. По замечанию издания, эта переписка имела место за неделю до того, как тогда ещё вице-президент Байден приехал с официальным визитом в Украину. «Действия «своего человека» могут характеризоваться частично, как результат умозаключений Хантера Байдена и его окружения», как писал сын нынешнего руководителя Белого дома. А по данным New York Post, в другой переписке тоже фигурировал термин «своего парня», которому полагались 10% прибыли от китайского проекта сына Джозефа Байдена.

Но это ещё не всё. В британской Daily Mail по-прежнему указывают на «потерянный ноутбук Байдена», в котором могли храниться ценные сведения. В газете утверждают, что сын американского лидера имел отношение к многомиллионному финансированию проекта Metabiota, подрядчика Минобороны США, специализирующегося на исследованиях биооружия. Издание сообщает, что Хантер мог рассказывать о Metabeota в Burisma. Критики сваливают на Байдена-младшего и возможное участие в научных проектах, связанных с биолабораториями.