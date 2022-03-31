Глава МИД Турции опроверг слухи о планах отправки турецких военных на Украину

Министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушоглу сделал в четверг, 31 марта, заявление о том, что Анкара не намерена посылать своих военных на Украину.
«Требование Украины, чтобы Турция была гарантом, является свидетельством доверия к Турции. А комментарии, что Турция отправит своих солдат, не соответствуют действительности», — цитируют журналисты ТАСС слова турецкого министра.
Ранее, например, агентство Reuters сообщало информацию о предложении США для властей Турции отправить закупленные у России системы ПВО С-400 на Украину. На что позже власти страны дали категорический отказ.