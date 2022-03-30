Пентагон утверждает, что на протяжении длительного времени не может связаться с Шойгу и Герасимовым

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30 марта 2022, 20:59 Источник: ТАСС

Пентагон, Liu Jie/Xinhua/globallook.com

В руководстве военного ведомства США и НАТО утверждают, что в течение продолжительного времени не могут связаться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Такие контакты необходимы с целью предотвращения возможных конфликтов.

Так, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс на слушаниях в Конгрессе США в среду сообщил, что на протяжении 90 дней постоянно предпринимал попытки связаться с российскими коллегами, но безуспешно.

По его словам, то же самое делал председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

«Он очень, очень активно добивался такого контакта с его коллегой в России с целью избежать риска конфликтов. К сожалению, таких контактов не было», - сказал Уолтерс.

На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что глава оборонного ведомства США Ллойд Остин и Мрак Милли пытаются установить контакт с Шойгу и Герасимовым, но они якобы отказываются от общения.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине.