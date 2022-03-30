Глава МИД КНР отметил «взрывной» характер кризиса на Украине

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30 марта 2022, 17:38

МИД КНР, Xinhua/ Global Look Press

В Пекине прошла встреча министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Одной из главных тем обсуждения была ситуация вокруг Киева.

Китайский министр заявил, комментируя события: «Кризис на Украине «стал взрывом» долго копившихся противоречий в сфере безопасности в Европе».

Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил важность переговорного процесса между соседними государствами.

«Китай поддерживает усилия РФ и Украины по продолжению переговоров, а также усилия РФ и других стран по предотвращению крупномасштабного гуманитарного кризиса на Украине», − добавил он в своём выступлении.

Ранее сегодня сообщалось, что Глава МИД РФ Лавров проинформировал главу МИД КНР Ван И о ходе спецоперации на Украине.