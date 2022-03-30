Глава МИД РФ Лавров проинформировал главу МИД КНР Ван И о ходе спецоперации на Украине

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30 марта 2022, 10:28 Источник: МИД РФ

Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в среду, 30 марта, находится с рабочим визитом в Китае городе Туньси. Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил главе МИД КНР Ван о ходе проведения специальной военной операции Вооруженных Сил РФ и динамике переговорного процесса с киевским режимом.

Сергей Лавров на переговорах с Ван И затронул тему военно-биологической деятельности США на Украине.

Главы МИД России и КНР провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России США и их союзниками.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран констатировали, что в условиях непростой международной обстановки Россия и Китай продолжают укреплять стратегическое партнерство, выступать в мировых делах с единых позиций.

"Заинтересованы в том, чтобы наши отношения с Китайской Народной Республикой продолжали устойчиво и последовательно развиваться. Об этом договорились Президент Российской Федерации В.В.Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин", - заявил Лавров в ходе переговоров с Ван И.