Эксперт Мирзаян подчеркнул главную черту стратегии Зеленского – затягивание времени

Аргументы Недели → Политика 13+

30 марта 2022, 13:48

Владимир Зеленский, ATF/ Global Look Press

Политический эксперт Геворг Мирзаян прокомментировал журналистам RT в стриме «Летучка» ход переговорного процесса между Россией и Украиной, подчеркнув особенность тактики украинского президента Владимира Зеленского.

«Его (Зеленского – прим. ред.) стратегия не в том, чтобы что-то подписать, а в том, чтобы максимально тянуть время», − отмечает специалист.

Причём политолог уверен, что власти Украины не примут условия Российской Федерации.

«Встреча (Путина и Зеленского – прим. ред.) состоится только тогда, когда будет парафирован комплексный договор между Россией и Украиной, включающий в себя ряд пунктов. На эти условия Украина не пойдёт, а значит, никакого саммита не будет», − уточняет Мирзаян.

Тем не менее, эксперт назвал заявление о снижении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях оперативным решением Минобороны, а не уступкой Украине. Оно было вызвано военной необходимостью.

Накануне стало известно, что на переговорах в Стамбуле Украина фактически признала независимость Донбасса и гарантировала, что не будет нападать на Крым.