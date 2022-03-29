На переговорах в Стамбуле Украина фактически признала независимость Донбасса и гарантировала, что не будет нападать на Крым

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29 марта 2022, 21:26 Александр СИТНИКОВ

Российско-украинские переговоры в Стамбуле, Sha Dati / globallookpress.com

Во вторник, 29 марта, в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Среди их важнейших достижений: Украина гарантирует нейтральный, внеблоковый статус безъядерной страны.

Также Киев отказывается от попыток силового возвращения республик Донбасса и Крыма. Это фактическое признание независимости ДНР и ЛНР и гарантия ненападения на территорию Российской Федерации. Гарантии безопасности, о которых просит киевская сторона, не будут распространяться на полуостров и Донбасс.

Цели по демилитаризации и денацификации Украины уже практически достигнуты.

«Основные задачи первого этапа специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины выполнены», — заявил на сегодняшнем селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, практически уничтожены ВВС и средства ПВО Украины, перестали существовать ее военно-морские силы. Значительные потери понесли все соединения украинских сухопутных и десантно-штурмовых войск.

Цели специальной военной операции, как и причины ее проведения, были четко сформулированы президентом России Владимиром Путиным в его обращении от 24 февраля. С того момента данные задачи не менялись.

Армия РФ, прежде всего, стремится защитить население Донбасса, ликвидировать угрозу для жителей региона. Начало операции предотвратило неминуемое нашествие пропитанной националистическим угаром армии Украины на ДНР и ЛНР.

Вторая задача российских сил — обеспечение независимости республик.

Для достижения этих целей и для защиты будущего самой России специальная военная операция решала и продолжает решать задачи по ликвидации военного потенциала Украины, недопущению размещения военных баз, в том числе «военных центров» и любой военной иностранной инфраструктуры на территории Украины, обеспечению внеблокового и безъядерного статуса (демилитаризации), сковыванию вооруженных сил и националистических формирований, денацификации страны.

Теперь переговоры с Киевом переходят в практическую плоскость.