Путин исключил из научного совета при Совбезе РФ четырех экспертов

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29 марта 2022, 22:33 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 28 марта, своим указом исключил четырех экспертов из состава научного совета при Совете безопасности РФ. Среди них сотрудники институтов РАН.

В документе, который опубликован на официальном сайте правовой информации, подчеркивается, что в состав научного совета при Совете безопасности вносятся изменения.

В соответствии с текстом указа из состава научного совета исключаются Громыко А. А., Никитин А. И., Панов А.Н., Рогов С.М.

Документ вступает в силу со дня его подписания.