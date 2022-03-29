Путин исключил из научного совета при Совбезе РФ четырех экспертов

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 28 марта, своим указом исключил четырех экспертов из состава научного совета при Совете безопасности РФ. Среди них сотрудники институтов РАН.
В документе, который опубликован на официальном сайте правовой информации, подчеркивается, что в состав научного совета при Совете безопасности вносятся изменения.
В соответствии с текстом указа из состава научного совета исключаются Громыко А. А., Никитин А. И., Панов А.Н., Рогов С.М.
Документ вступает в силу со дня его подписания.