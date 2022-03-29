Начальник НЦУО РФ Мизинцев: пленные заявили, что Киев дал указания готовить постановочные видео с массовыми убийствами

Начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сдавшиеся в плен украинские военнослужащие сообщили, что нацбатам приказали готовить постановочные видео о массовых убийствах мирных граждан.
Михаил Мизинцев уточнил, что в националистические батальоны от киевских властей постоянно поступают указания о подготовке постановочных видеосюжетов о массовых убийствах мирных граждан, мародерстве, а также о разрушениях инфраструктуры, которые якобы совершаются российскими военными.
Генерал-полковник уточнил, что целью подобных материалов является создание негативного информационного фона вокруг спецоперации РФ на Украине.