Начальник НЦУО РФ Мизинцев: пленные заявили, что Киев дал указания готовить постановочные видео с массовыми убийствами

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29 марта 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/via Globallookpress.com

Начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сдавшиеся в плен украинские военнослужащие сообщили, что нацбатам приказали готовить постановочные видео о массовых убийствах мирных граждан.

Михаил Мизинцев уточнил, что в националистические батальоны от киевских властей постоянно поступают указания о подготовке постановочных видеосюжетов о массовых убийствах мирных граждан, мародерстве, а также о разрушениях инфраструктуры, которые якобы совершаются российскими военными.

Генерал-полковник уточнил, что целью подобных материалов является создание негативного информационного фона вокруг спецоперации РФ на Украине.