Захарова назвала решение Нидерландов о высылке семнадцати российских дипломатов произволом

Аргументы Недели → Политика 13+

29 марта 2022, 19:42 Источник: МИД России

МИД РФ, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 29 марта, назвала решение властей Нидерландов выслать семнадцать российских дипломатов произволом и заявила, что будут приняты ответные меры.

Мария Захарова подчеркнула, что вся полнота ответственности за последствия решения о высылке российских дипломатов лежит на голландских властях.

По словам официального представителя МИД России, столь недружественный шаг говорит о том, что у официального Амстердама нет заинтересованности в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с Москвой.