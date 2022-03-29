Захарова назвала решение Нидерландов о высылке семнадцати российских дипломатов произволом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 29 марта, назвала решение властей Нидерландов выслать семнадцать российских дипломатов произволом и заявила, что будут приняты ответные меры.
Мария Захарова подчеркнула, что вся полнота ответственности за последствия решения о высылке российских дипломатов лежит на голландских властях.
По словам официального представителя МИД России, столь недружественный шаг говорит о том, что у официального Амстердама нет заинтересованности в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с Москвой.