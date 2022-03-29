Захарова назвала отсутствие реакции на издевательства ВСУ над российскими военнопленными преступлением

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29 марта 2022, 19:12 Источник: ТАСС

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отсутствие реакции Совета Европы, ЕС и БДИПЧ ОБСЕ на данные об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными является преступлением.

Мария Захарова указала на то, что никто в Страсбурге не ставит вопрос об исключении Украины из Совета Европы, несмотря на достаточное количество причин для таких мер. Кроме того, по словам дипломата, директор БДИПЧ Маттео Мекаччи обращает свой гнев исключительно Россию.

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что подобное молчание является пособничеством злодеяниям и преступлением.