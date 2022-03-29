Глава ДНР Пушилин: «Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала»

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29 марта 2022, 19:16

Денис Пушилин/ официальный сайт главы ДНР

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал ход переговоров между Россией и Украиной. Политик предостерёг от доверия к обещаниям со стороны официального Киева.

Своё мнение руководитель ДНР высказал на пресс-конференции в Донецке для иностранных и российских СМИ во вторник, 29 марта.

«Мы имеем семилетний опыт переговоров с Украиной. Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала. Нельзя верить даже тогда, когда за Украину вписываются страны-гаранты - я говорю про Германию и Францию. Украина недоговороспособна и несамостоятельна. Поэтому все то, что происходит на переговорных площадках, нужно выдвигать на некий отдельный план и руководствоваться тем, что происходит по факту», − отметил в своём комментарии Пушилин.

Фактически всё так и есть. Обсуждение переговоров пока зависло в воздухе. Также не стоит обвинять участников российской делегации, не обладая полной картиной происходящего.

Отметим, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал предварительные итоги очередного этапа переговоров между Украиной и Россией, которые прошли во вторник, 29 марта, в Стамбуле. Российский политик и военный категорически не согласен с пакетом уступок, которые предлагает Украина

Ранее были представлены новые заявления Мединского, который на текущий момент озвучил пункты соглашения, предлагаемые Киевом. Это украинская позиция, которая категорически не утраивает Москву, о чем Мединский и сказал.