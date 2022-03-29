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Захарова заявила, что Москва благодарна Турции за проведение российско-украинских переговоров

, 16:31 Источник: РИА "Новости"

Захарова заявила, что Москва благодарна Турции за проведение российско-украинских переговоров
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова во вторник, 29 марта, заявила, что страна благодарна руководству Турции за проведение переговоров делегаций от Москвы и Киева.

Мария Захарова уточнила, что Россия действительно благодарна Турции за посредническую роль и усилия, которые страна оказывает для проведения российско-украинских переговоров, а также для урегулирования конфликта в целом.

Напомним, очередной раунд переговоров делегаций от Москвы и Киева состоялся ранее сегодня в Стамбуле. Встреча продолжалась около трех часов.

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Владимир Мединский об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле

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