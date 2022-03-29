Захарова заявила, что Москва благодарна Турции за проведение российско-украинских переговоров

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова во вторник, 29 марта, заявила, что страна благодарна руководству Турции за проведение переговоров делегаций от Москвы и Киева.
Мария Захарова уточнила, что Россия действительно благодарна Турции за посредническую роль и усилия, которые страна оказывает для проведения российско-украинских переговоров, а также для урегулирования конфликта в целом.
Напомним, очередной раунд переговоров делегаций от Москвы и Киева состоялся ранее сегодня в Стамбуле. Встреча продолжалась около трех часов.