Захарова заявила, что Москва благодарна Турции за проведение российско-украинских переговоров

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29 марта 2022, 16:31 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова во вторник, 29 марта, заявила, что страна благодарна руководству Турции за проведение переговоров делегаций от Москвы и Киева.

Мария Захарова уточнила, что Россия действительно благодарна Турции за посредническую роль и усилия, которые страна оказывает для проведения российско-украинских переговоров, а также для урегулирования конфликта в целом.

Напомним, очередной раунд переговоров делегаций от Москвы и Киева состоялся ранее сегодня в Стамбуле. Встреча продолжалась около трех часов.