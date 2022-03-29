МИД России высылает ряд сотрудников посольств балтийских республик

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29 марта 2022, 14:48

МИД России, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Министерство иностранных дел Российской Федерации отозвало аккредитацию и подготовило к высылке с учётом «принципа взаимности» четверых сотрудников посольства Литвы, троих сотрудников посольства Латвии и троих работников посольства Эстонии и Псковской канцелярии эстонского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Внешнеполитическое ведомство пояснило, что действует в соответствии с международным дипломатическим правом. «Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики», − цитирует РБК сообщение российского МИДа.

Напомним, 26 марта посла Российской Федерации в Праге Александра Змеевского вызывали в МИД Чехии «на разговор».