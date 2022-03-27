Посла России в Праге Александра Змеевского в субботу вечером вызывали в МИД Чехии

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27 марта 2022, 08:03 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Посла Российской Федерации в Праге Александра Змеевского в субботу, 26 марта, вызывали в МИД Чехии.

По данным чешского внешнеполитического ведомства, замглавы МИД Чехии Мартин Смолек пригласил в министерство вечером в субботу посла России в Праге и выразил ему решительный протест в связи с провокациями российских органов в отношении дипломатических сотрудников посольства Чехии в России.

"Неприемлемое поведение российских властей противоречит обязанностям принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией", — заявили в МИД Чехии.

Комментария посольства России в Праге по поводу вызова в МИД Чехии российского посла в МИД Чехии пока нет.